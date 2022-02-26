Rusya’nın iki önemli kozu! Finansal savaş





Rusya Merkez Bankası, son 4 yılda 635 milyar dolara çıkardığı döviz rezervinde doların payını yüzde 50'den 16'ya indirdi. Rusya, Avrupa Birliği'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor. Kimi ülkelerde ise bu oran yüzde 60'a kadar yükseliyor. Bu durum, Rusya'nın swift sisteminden çıkartılmasını zorlaştırıyor. 2021'de toplam ihracatı 490 milyar dolara çıkan Rusya, 197 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Son 6 yıldaki dış ticaret fazlası ise 852 milyar dolar. Avrupa Birliği'nin petrol ihtiyacının yüzde 25'ini, doğalgaz ihtiyacının yüzde 39'unu, kömür ihtiyacının da yüzde 42'sini Rusya tek başına sağlıyor. Rusya'nın dış ticaret anlaşmalarında doların payının 5-10 yıl içerisinde yüzde 30'un altına düşmesi hedefleniyor.