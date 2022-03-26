Rusya’nın Ukrayna planlarında yeni iddia! ’Bu bir tuzak!’

Rus ordusunun kayıplarına ilişkin detayları da açıklayan Rudskoy, bu kayıpların Ukrayna tarafından iddia edildiği kadar yüksek olmadığını vurguladı. Rudskoy, yaptığı açıklamada, "Maalesef özel askeri harekat sırasında silah arkadaşlarımız arasında kayıplar var. Bugüne kadar bin 351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralandı" diyerek kayıp sayısının iddiaların çok daha fazla altında olduğunu söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya ait 16 büyük askeri hava üssünü imha ettiğini belirten Rudskoy, Ukrayna'daki operasyonun ana hedeflerinin tamamlandığını söyleyerek ülkesinin yeni planlarını da açıkladı.