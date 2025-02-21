SABAH, özgür kalan Filistinli esirle konuştu: Bizi topraklarımızdan hiçbir güç süremeyecek

Filistinli Abdulrrahman Yusuf Mukaddad, Filistin direnişine destek verdiği için İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınıp tiyatroyu andıran bir yargılama ile müebbet hapse mahkûm edildi. 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra anlaşma gereği serbest bırakılan Mukaddad ile işkence altında yaşadıklarını konuştuk. Mukaddad "15 yıl boyunca sadece hayatta kalacak kadar yemek verdiler.

Önemsiz nedenlerle dayak yedik. Hiçbir hukuki hakkımız yoktu. Bazen aylarca gün ışığı görmeden yaşadık. Soğuk suyla duş almaya zorlandık. Resmen ölüme sürükleniyorduk" dedi. İşkencenin her türlüsüne maruz kaldıklarını kaydeden Abdurrahman Yusuf Mukaddad, "Prangaya vuruyorlardı ve öylece günlerce bekletiliyorduk" dedi. Her şeye rağmen Filistin'i terk etmeyeceklerini vurgulayan Mukaddad, "Bundan sonraki planım, halkıma hizmet etme yolculuğuma devam etmek" dedi.

HUKUKİ HİÇBİR HAKKIMIZ YOKTU

Hiçbir suçu olmadığı halde müebbet hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden Mukaddad, "Bugün dahi suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Avukatlarla görüşmemize bile asla müsaade etmediler. Ailelerimizle görüştürmediler. Üstümüzü çıkartıp prangalara vururlardı. Yemek konusu büyük problemdi, kasıtlı olarak vermezlerdi. Ben, İsrail'deki Nafhat El-Sahravi Hapishanesi'nde kaldım. Kâbus gibi bir yerdi" şeklinde konuştu.

BATI ŞERİA'YA SALDIRI BAHANESİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" gerçekleştirme kararının ardından bölgeye 3 tabur sevk ettiğini duyurdu. Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde önceki akşam saatlerinde 3 boş otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı. Patlamaların ardından siyonist İsrail rejimi Batı Şeria'daki katliamlarını artırma kararı aldı.

ARAP LİDERLER TRUMP'A KARŞI TOPLANIYOR

İSRAIL basınına göre Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken bölgenin boşaltılıp nasıl gökdelenlerle bezenmiş yeni bir şehir haline getirileceğine dair Gaza 2035 adlı bir proje hazırlattı. Öte yandan Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri lideri bugün Trump'ın sürgün planına karşı bir araya gelecek.