SABAH Rusya’nın vurduğu depoyu görüntüledi! 50 bin ton gıda yok oldu





'YENİDEN KONUŞLANMA'

Rusya'nın açıklamalarına henüz ikna olmadığını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden "Göreceğiz. Atacakları adımları görene dek, buna fazla bir anlam yüklemiyorum" şeklinde konuştu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de "Bunun geri çekilme değil, yeniden konumlanma olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'nın diğer bölgelerinde gerçekleşebilecek saldırıları beklemeye hazırlıklı olmalıyız. Kiev'deki tehdit sona ermedi" dedi. İngiltere'deki askeri uzmanlar ise Rusya'nın askeri gücünü ülkenin kuzeyinden güneydoğusuna kaydırmasının "çok muhtemel" olduğunu belirtti. Fransa, Almanya ve İtalya'dan liderler de Batı'yı Rusya'ya karşı gardını düşürmemeye çağırdı.