‘Sahte Bayrak’ operasyonuna dikkat çekti! Putin hangi adımları atacak?

DEAŞ TAKTİKLERİNE BENZEMİYOR

Bu şiir neden okundu? Hamas meselesinin altında İran oradan Rusya ve bir çok entrika… Bunun karşılığı olarak yorumlar yapıldı. Bunu karşılığı olarak cümleler kurulması ilginçtir. Bu eylem çok DEAŞ türü bir eylem değil onların kullandıkları taktiklere çok benzemiyor.

DEAŞ böyle bir ortamda neden bunu yapsın? Bunun çok iyi sorgulanması lazım. Sahte Bayrak operasyonu olabilir mi? Yani bu işi bir başkası yapar DEAŞ bunu üstlenir. Maksat Rusların kafasını karıştırmak. DEAŞ birileri tarafından yönetilen ve yönlendirilen bir örgüt burada farklı durumlar var. Burada bir etnik grup da söz konusu olabilir. Putin'e karşı olan bir siyasi karşılık da olabilir.

Moskova'daki terör saldırısının ardında ne var?