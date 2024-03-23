‘Sahte Bayrak’ operasyonuna dikkat çekti! Putin hangi adımları atacak?

Rusya tarafından yapılan açıklamada, konser salonuna yapılan saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 93'e yükseldiği açıklandı.
Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk'taki Crocus Belediye Binası'nda rock grubu Picnic'in konserini basan silahlı saldırganlar otomatik silahlarla çevreye ateş açmıştı. Rusya Sağlık Bakanlığı, 3'ü çocuk 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü duyurdu. Açıklamada, can kaybının artabileceği ifade edilirken, ilk verilere göre ölüm nedenlerinin ateşli silah yaralanmaları ve zehirlenme olduğu kaydedildi.
Rusya tarafından yapılan açıklamada ise, konser salonuna yapılan saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise, DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından Moskova'da ve ülkenin diğer birçok bölgesinde 2 gün boyunca tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar; son derece karmaşık, çok boyutlu ve bütün dünya için çok tehlikeli bir durum var. Çünkü bir küresel güce bir nükleer güce saldırı yapıyorsunuz ve bu ülke gerginliklerin tam olarak ortasında yer alıyor. Hem Ukrayna savaşını yapıyor hem de bunun yansımalarının hem pek çok gerginliği içerisinde yer alıyor. Bu işin arkasında İsrail olduğuna dair cümleler kuruldu. Çünkü 8 Ekim'de Netanyahu Rusya'ya yönelik bir intikam şiiri okudu..
DEAŞ TAKTİKLERİNE BENZEMİYOR
Bu şiir neden okundu? Hamas meselesinin altında İran oradan Rusya ve bir çok entrika… Bunun karşılığı olarak yorumlar yapıldı. Bunu karşılığı olarak cümleler kurulması ilginçtir. Bu eylem çok DEAŞ türü bir eylem değil onların kullandıkları taktiklere çok benzemiyor.
DEAŞ böyle bir ortamda neden bunu yapsın? Bunun çok iyi sorgulanması lazım. Sahte Bayrak operasyonu olabilir mi? Yani bu işi bir başkası yapar DEAŞ bunu üstlenir. Maksat Rusların kafasını karıştırmak. DEAŞ birileri tarafından yönetilen ve yönlendirilen bir örgüt burada farklı durumlar var. Burada bir etnik grup da söz konusu olabilir. Putin'e karşı olan bir siyasi karşılık da olabilir.
Moskova'daki terör saldırısının ardında ne var?
ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPILMIŞ
Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl: İlk defa böyle bir olay yaşanmıyor. Eğer öyle olsa komplo teorilerine ben de katılırdım. Rusya'da sürekli olarak belli bir dönemden sonra böyle terör eylemlerinin yaşandığını gördük. Burada verilen mesajın çok değişik anlamları var. Bunu unutmamak gerekir. Konser salonun alevlenmesi kolay değil önceden hazırlık yapıldığı belli oluyor. O binaya gitmiş biri olarak bunu söylüyorum.
SALDIRIDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Konser alanın giren saldırganların yanıcı maddeyle binayı ateşe vermesinin ardından yangın çıktı. Crocus Belediye Binası'ndaki 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplayan ve binanın çatı kısmının da çökmesine neden olan yangın 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. Moskova Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 477 kişinin katıldığı aktarıldı.
RUSYA: MOSKOVA'DAKİ SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTLER UKRAYNA'YA KAÇMAYA ÇALIŞTI
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin "Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu" bildirdi. Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına katılanların yakalanmasına ilişkin bilgi verildi.
Saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin suç ortaklarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Saldırının özenle planlandığı belirtilen açıklamada, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Açıklamada, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.