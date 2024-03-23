Moskova'daki terör saldırısının ardında ne var?

Rusya tarafından yapılan açıklamada, konser salonuna yapılan saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 93’e yükseldiği açıklandı.Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Moskova'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili A Haber ekranlarına değerlendirmelerde bulundu. Ağar, Sahte Bayrak operasyonuna dikkat çekti. İşte detaylar...