Moskova'daki terör saldırısının ardında ne var?
Rusya tarafından yapılan açıklamada, konser salonuna yapılan saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 93’e yükseldiği açıklandı.Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Moskova'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili A Haber ekranlarına değerlendirmelerde bulundu. Ağar, Sahte Bayrak operasyonuna dikkat çekti. İşte detaylar...
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