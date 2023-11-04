Saldırılar giderek genişliyor: İsrail Lübnan’ın güneyini hedef aldı!

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in Lübnan topraklarındaki farklı bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında bilgi verildi. İsrail'in topçu atışları ve hava saldırısı ile Lübnan'ın Raşya el-Fuhar ve Kefr Hammam beldesinin etrafındaki dağlık bölgeleri vurduğu kaydedildi.
İsrail'e ait silahlı insanız hava araçlarının Ayta Şaab beldesi çevresine de 2 saldırı düzenlediği belirtildi.
NNA ayrıca haberinde, Kefr Kella beldesindeki boş bir eve İsrail'den fırlatılan bir füzenin isabet ettiğini kaydetti.
İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen roket saldırılarına karşılık Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına roketler atıldığı belirtildi.
Açıklamada, atılan roketlere karşılık Hizbullah'a ait noktaların vurulduğu kaydedildi.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırından İsrail tarafına saldırı hazırlığında olan 2 grubun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada söz konusu grupların ve Hizbullah'a ait bir noktanın vurulduğu kaydedildi.
HİZBULLAH LİDERİ İÇİN "SIKICI" AÇIKLAMASI
İsrail Hükümet Sözcüsü Elon Levy, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasını "çok sıkıcı ve uzun" olarak niteledi.
Levy, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Nasrallah'ın bugünkü konuşmasının uzun ve çok sıkıcı" olduğunu belirtti. Alaylı bir şekilde "Ciddi bir soru. Nasrallah'ın konuşmalarını hazırlayan İsrail ordusunun Hizbullah'a düzenlediği son saldırılarda öldürüldü mü?" ifadelerini kullandı.
Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti. "Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz."diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.