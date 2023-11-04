Saldırılar giderek genişliyor: İsrail Lübnan’ın güneyini hedef aldı! | Video
İsrail Gazze’deki saldırılarını genişletti. İsrail’in katliamlarına karşı açıklamalarda bulunan Lübnan merkezli Hizbullah’a savaş açan İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yoğun bombardıman gerçekleştirdi.
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