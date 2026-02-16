Şam’dan kritik mesajlar: Türkiye ve ABD onayladı
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda "Suriye'nin Devrim Sonrası Geleceği" başlıklı oturumda konuştu. "SDG'yi düşman olarak görmediklerini" söyleyen Şeybani, onların "ulusal kimlik çerçevesinde çalışabilen ortaklar olduğunu" ifade etti. Bakan Şeybani, terör örgütü YPG ile yürütülen entegrasyon sürecinin Suriye halkının çıkarları doğrultunda yürütüldüğünü dile getirdi. Şeybani, "Geliştirilen söz konusu yaklaşım hem ABD hem de Türkiye tarafından onaylanmıştı. Bu konuda oldukça kendimize güveniyoruz ve uygulanan politikadan son derece memnunuz" dedi. Şeybani, "İzlenen politikanın Suriye'nin geleceği açısından da bir garanti niteliği taşıdığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.