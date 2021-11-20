Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıldönümünde sokağa indi

"EMEKLİLİKLERİMİZİ DÜŞÜRDÜLER"

Ayda bin eurodan az emekli maaşı alan arkadaşı Georgette ile birlikte gösteriye katılan gelen Huguet, "Emekliliklerimizi düşürdüler. Ayrıca söz verdikleri 100 euro destek de blöf" dedi. Protestolar sırasında Paris'in 13. bölgesinde olan Place d'Italie'de kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.