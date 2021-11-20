Video Haber Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıl dönümünde sokağa indi | Video
Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıl dönümünde sokağa indi | Video

Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıl dönümünde sokağa indi | Video

20.11.2021 | 23:03

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Fransa’da yüzlerce kişi, Sarı Yelekliler hareketinin 3’üncü yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi. Protesto sırasında vergileri, düşük emekli maaşlarını ve Fransızların sorunlarını bilmeyen politikacıları eleştiren Sarı Yelekliler, sık sık hükümet karşıtı slogan attı. Göstericiler Fransa'nın dünyada en çok vergilendirilen ülkesi olduğunu da vurguladı.

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