Şartlar oluşursa Türkiye asker göndermeye hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, gerekli şartların oluşması durumunda Gazze'ye asker gönderme dahil her türlü konuda üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Bakan Fidan, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bölgedeki birçok savaş ve çatışmaya rağmen Türkiye'nin dünyada güvenilir bir ortak olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Suriye'de Türkiye'nin emeği, ortaya koyduğu çaba, yeni yönetimin meşruiyetini sağlaması için ortaya konulan çaba uluslararası arenada örneği az rastlanır boyutta. Türkiye'nin orada olmasından daha normal bir şey yok. Türkiye'nin dış politikadaki en büyük farkı kendisi için ne istiyorsa bölgedeki diğer ülkeler için de isteyip beraber ilerletme çabası var" dedi. Şam ile YPG arasındaki görüşmelerin önemli olduğuna dikkat çeken Fidan, "Bizim en birinci meselemiz İsrail'in Suriye için bir tehdit olmasından çıkması. YPG'nin Şam ile yürüttüğü görüşmelerin belli bir noktaya evrilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Gazze'deki gelişmeleri de değerlendiren Bakan Fidan, "Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır. Türkiye, asker gönderme dahil her türlü konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu bizim uluslararası topluma verdiğimiz en net mesaj" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 sorununa dair bir irade beyanında bulunduğunu belirten Fidan şunları söyledi: "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da irade koyduğu birtakım çözüm konuları var. Onları zamanı geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız zaten. Ama önemli olan şudur: Amerika'nın Biden'dan farklı olarak bunu çözmeye niyeti var. Sayın Trump'ın bu konuda verdiği talimat var, koyduğu irade var. Bu konu takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz."