Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de
17.11.2025 | 07:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'de oluşturulacak Barış Gücü'ne değinen Bakan Fidan, "Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır." dedi. ABD ile F-35 alımına ilişkin de konuşan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarını kaldırma sözü verdiğini ifade etti.
01:43:01
