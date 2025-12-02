Savaş suçlusuna koruma kalkanı

Gazze Şeridi'nde 70 binden fazla Filistinlinin öldürülmesinden sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun etrafı davalarla sarılmış durumda. Ülkesinde "rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla 6 yıldır yargılanan Netanyahu dün bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Netanyahu önceki gün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunmuştu. Ancak İsrail kamuoyunda Netanyahu karşıtı gösteriler artıyor ve ülke basınına göre affedilmesi halinde siyasi istikrarsızlık yaşanabilir.

SİYASETE KARŞI AF

İsrail basını, Netanyahu'nun siyaseti bırakması karşılığında yolsuzluk davalarından kurtulmasını sağlayacak bir çözümü kabul etmediğini yazdı. İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun çevresinin, siyasi hayattan çekilmeyi içeren hiçbir adımın kabul edilmeyeceğini açıkça ifade ettiğini bildirdi. İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan af talebinde bulunmasının görev süresinin en kritik kararı olabilecek karmaşık bir dosya oluşturduğunu yazdı. ABD'nin affedilmesi için devreye girebileceği konuşuluyor.

UCM'YE KARALAMA

Ülkesinde hırsızlıkla suçlanan Netanyahu hakkındaki esas dava ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görülüyor. UCM'de Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak bu karardan sonra ABD hemen UCM'nin bazı üyelerini yaptırım listesine aldı. UCM Başsavcısı Karim Khan'a yönelik ise cinsel saldırı soruşturması açıldı. Khan, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrıldı amasöz konusu soruşturma bir türlü ilerletilmiyor. New Yorker'da geçtiğimiz günlerde çıkan haber de "Khan'a yönelik taciz iddiaları operasyon olabilir" denilmişti. Uzmanlara göre birtakım eller Netanyahu'yu hem ülkesindeki hem de UCM'deki davalarda korumak için devreye sokuldu, fakat Gazze Kasabı tarihe çoktan savaş suçlusu olarak geçti.

GAZZE ŞERİDİ'NDE SALDIRILAR BATI ŞERİA'DA BASKINLAR SÜRÜYOR

KATİL İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 9 artarak 70 bin 112'ye yükseldi. Ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Batı Şeria'da da Filistinlileri evlerinden zorla sürgün ediyor. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlileri evlerini boşaltmaya zorlarken bölgeye takviye birlikler gönderdi. İsrail ordusu, 4 gün süren baskının ardından 29 Kasım'da çekildiği Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ile kentteki Akaba beldesine yeniden baskın düzenledi.