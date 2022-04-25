Savaşın gölgesinde kritik toplantı! ABD’den Rusya’yı kızdıracak açıklama: Başarısız oldular

"RUSLAR SAVAŞ HEDEFLERİNDE BAŞARISIZ"

Rusya'nın Doğu Donbas bölgesine odaklanmak için Kiev'in etrafından ve Ukrayna'nın kuzeyinden birliklerini geri çektiğini hatırlatan Blinken, Rusların savaş hedefleri açısından başarısız olduğunu söyledi. Blinken, "Rusya, başarısız oluyor, Ukrayna ise başarıyor." ifadelerini kullandı.