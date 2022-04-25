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Giriş Tarihi: 25.4.2022 11:31 Son Güncelleme: 25.4.2022 12:37

Savaşın gölgesinde kritik toplantı! ABD'den Rusya'yı kızdıracak açıklama: Başarısız oldular

AA
Savaşın gölgesinde kritik toplantı! ABD’den Rusya’yı kızdıracak açıklama: Başarısız oldular

2 aydır devam eden savaşın gölgesinde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden ABD Dıişleri Bakanı Blinken kritik toplantı sonrasın açıklamalar yaptı. Rusya'nın başarısız olduğunu söyleyen Blinken, Rusların savaş hedefleri açısından başarısız olduğunu dile getirdi. Ukrayna'nın ise başarılı olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'nın savaştaki hedefleri açısından başarısız olduğunu belirtti. Blinken, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün yaptığı görüşmenin ardından, Polonya'da basın toplantısı düzenledi.

"RUSLAR SAVAŞ HEDEFLERİNDE BAŞARISIZ"

Rusya'nın Doğu Donbas bölgesine odaklanmak için Kiev'in etrafından ve Ukrayna'nın kuzeyinden birliklerini geri çektiğini hatırlatan Blinken, Rusların savaş hedefleri açısından başarısız olduğunu söyledi. Blinken, "Rusya, başarısız oluyor, Ukrayna ise başarıyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN BAŞLICA AMACI

Rusya'nın başlıca amacının Ukrayna'ya tamamen boyun eğdirmek ve egemenliğini elinden almak olduğunu dile getiren Blinken, "Bu başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ÇEŞİTLİ KONULAR ELE ALINMIŞTI

Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmüştü. Zelenskiy, Blinken ve Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını açıklamıştı.

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Savaşın gölgesinde kritik toplantı! ABD'den Rusya'yı kızdıracak açıklama: Başarısız oldular
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