Son dakika: Savaşın tanığı küçük Elena dehşeti anlattı: "Üstümüzde uçaklar uçuyordu. çok korktum"

"ELENA'NIN DURUMU İYİ"

Elena hakkındaki gelişmeleri annesinin bildiğini ve tedavinin sürdüğünü söyleyen Seerkichz, "Çocukların hepsiyle ilgileniyoruz. Onların sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışıyoruz ve şu anda olay genel itibariyle kontrol altında. Çocuk için tedavi programı yapılması ve ne yapılması gerektiğinin gözlenmesi gerekli" dedi.