Son dakika: Savaşın tanığı küçük Elena dehşeti anlattı: "Üstümüzde uçaklar uçuyordu. çok korktum"

Ancak Kiev, Harkov, Mariupol gibi şehirlerde sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi zorlaşmış durumda. Bundan dolayı sıcak bölgelerde bulunan kadın, çocuk ve yaşlı hastalar Lviv'e getiriliyor. SABAH, Kiev ve Harkov'a düşen füzeler sonrasında yaralanan ve savaştan kaçarak Lviv'de bulunan Bölge Çocuk Hastanesine getirilen çocukların bulunduğu binaya girdi.
"3-18 YAŞ ARALIĞI ÇOCUKLAR BURADA TEDAVİ GÖRÜYOR"
Çocuk Hastanesi Sorumlusu Victoria Seerkichz, hastanenin genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Gazetecilere gezdirdikleri kısmın 3 – 18 yaş çocuklara aile olduğunu ve bu bölümün "Daha Yaşlı Çocuk" Departmanı olarak adlandırıldığını belirten Seerkichz, savaş başladığından beri 72 hastanın kendi departmanlarında tedavi edildiğini kaydetti.
"KİEV VE HARKOV'DAN ÖNCELİKLE KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARI GETİRDİK"
Savaş bölgelerinden gelen çocukların, öncelikle kronik (sürekli) rahatsızlığı olan çocuklar olduğunu anlatan Seerkichz, annesi ile birlikte Harkov'dan kaçan 10 yaşındaki Elena'nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
"ELENA'NIN DURUMU İYİ"
Elena hakkındaki gelişmeleri annesinin bildiğini ve tedavinin sürdüğünü söyleyen Seerkichz, "Çocukların hepsiyle ilgileniyoruz. Onların sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışıyoruz ve şu anda olay genel itibariyle kontrol altında. Çocuk için tedavi programı yapılması ve ne yapılması gerektiğinin gözlenmesi gerekli" dedi.
HARKOV'DAN LVİV'E
Çocuk Hastanesinde tedavi gören Elena Gashey (10), savaş başlamadan ve Harkov'u vurmadan önce orada yaşıyordu. Kronik olarak geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastanede tedavi görüyordu. Ancak savaşın başlaması ve füzelerin şehri vurması dolayısıyla beraberindeki arkadaşlarıyla Lviv'e Bölge Çocuk Hastanesine getirildi. Elena, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
"HER ŞEY PATLIYORDU"
Harkov'da her şeyin patladığını, camların parçalanmış halde her yerde olduğunu anlatan Elena, her şeyin patladığını ve camların her yerde parçalanmış halde olduğunu söyleyerek, trenle Lviv'e geldiklerini aktardı.
"ÜSTÜMÜZDEN UÇAKLAR UÇUYORDU"
Elena, Harkov'da yaşadıklarını anlatarak, "Bombalar vardı, üstümüzden uçaklar uçuyordu, tanklar sürülüyordu, susmayan sesler ve bombalar vardı. Çok korktum, üzüldüm. Benim gastritim vardı, birkaç kez kustum, bu zaman da kustum" şeklinde konuştu.