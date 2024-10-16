Savunma Sanayii Fuarı’nda İsrail çalışanlarına: ’En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?’

Bir aktivist savunma sanayii fuarında İsrailli firmalara sorduğu soruyla gerçekleri haykırdı. Savunma sanayii fuarında bir aktivist İsrail bölümüne giderek, "Efendim, bebek öldürme teknolojilerine bakıyoruz. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bebek katili o mu? Siz en iyi bebek öldürme teknolojisine mi sahipsiniz?" diye sordu.
Savunma sanayii fuarında İsraillilere sordu! "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" | Video
FİRMA ÇALIŞANLARINDAN PİŞKİN HAMLE:
İsrail firması çalışanlarından bazıları o soruya gülerek cevap verdi. Söz konusu aktivistin protestosu tüm dünyada büyük ses getirdi
KATİL İSRAİL 43 BİN FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.