Savunma Sanayii Fuarı’nda İsrail çalışanlarına: ’En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?’

KATİL İSRAİL 43 BİN FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.