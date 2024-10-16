Savunma sanayii fuarında İsraillilere sordu! "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" | Video

Savunma sanayii fuarında İsrail bölümüne giden bir kişi, "Bebekleri parçalıyor musunuz? En iyi bebek öldürme teknolojisi burada mı?" diye sordu. Soruyu, çalışanlardan bazıları gülerek cevapladı.