Scholz’dan Gazze’deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail’in kendilerini savunma hakları var

Sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail güçleri, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen korkunç katliama rağmen İsrail'e Batı'dan destek mesajları gelmeye devam etti.
"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırının ardından sosyal medya hesabından İsrail'e destek mesajı yayımladı. Scholz mesajında, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Bir devletin vatandaşlarını koruma görevi vardır." ifadeleri ile sivil katliamını meşru göstermeye çalıştı.
SCHOLZ İSRAİL'İ ZİYARET ETİ
Öte yandan Scholz bugün, Hamas'ın saldırıları karşısında destek amacıyla İsrail'i ziyaret etti. Almanya hükümeti ve parlamentosunun İsrail'in yanında olduğunu belirten Scholz, "İsrail'de benim için şunu vurgulamak çok önemli. Alman tarihi ve Holokost tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor." ifadesini kullandı.