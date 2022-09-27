Seçimler Avrupa’yı sarstı! İtalya’da Meloni dönemi: Dikkat çeken Berlusconi detayı

BERLUSCONİ KİLİT ROLDE

Meloni'nin, aralarında Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig ve eski Başbakan Berlusconi'nin Haydi İtalya Partisi'nin de bulunduğu sağcı ittifakının hem senato hem de parlamentoyu kontrol etmesi bekleniyor. Sağ ittifakın toplam oy oranı yüzde 44'ü geçti. Ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan siyasetçilerinden Silvio Berlusconi'nin yeni sağ koalisyona vereceği destek, hükümetin kurulabilmesi için kilit önem taşıyor. Ülkede hükümeti kurma görevini verme yetkisi cumhurbaşkanına ait ve sürecin haftalar sürebileceği belirtiliyor. 50.8 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçime katılım yüzde 63.9 oldu. Bu, en düşük katılım oranı oldu.