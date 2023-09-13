Sel suları Libya’yı böyle yuttu

Yıllarca iç savaş nedeniyle kaosun yaşandığı Libya, yakın tarihindeki en ölümcül çevre felaketiyle sarsıldı. Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Derne kentinde iki barajın patlamasıyla son yılların en büyük facialarından biri yaşandı. Sel nedeniyle yıkılan çok katlı binalar, içindeki insanlarla birlikte denize sürüklendi. Libya Sivil Havacılık Bakanı Hichem Abu Chkiouat, "Denizden ceset fışkırıyor" diyerek facianın boyutlarını dile getirdi. Şu ana kadar ölü sayısı 6 bine ulaşırken, 10 bini aşkın ise kayıp olduğu bildirildi. Kaybolanları aramak için üç gündür süren çalışmalarda ise umutlar giderek azalıyor. Selin en büyük yıkıma neden olduğu Derne kentinin yaklaşık dörtte biri yok oldu.Uydu fotoğrafları ile kentte yaşanan fekaletin boyutları da ortaya çıktı. Sel öncesi fotoğraflarda bulunan onlarca binanın sel sonrası yerinde olmadığı görüldü. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü, yalnızca Derne'de sel nedeniyle yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu. Kentte yaşanan yıkım nedeniyle yollar kapanırken, bu durum insani yardımları da engelliyor. Yetkililer, selden etkilenen bölgelerdeki devlet hastanelerinin neredeyse atıl durumda olduğunu, 10 hastaneyi çalışır duruma getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Libya'ya yardıma ilk koşan ülkelerden olan Türkiye, dün gece de 148 sağlık çalışanını felaket bölgesine gönderdi. Libya Türkiye'ye teşekkür etti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama-kurtarma personaeli, 2 arama-kurtarma botu gönderildiğini bildirdi. Fidan, "İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkazdan kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir" dedi. DIŞ HABERLER