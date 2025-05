Sıkıştıkça daha da vahşileşiyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldığı vahşi saldırılarda son 24 saatte 78 kişi daha hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren katil İsrail'in hedefinde, yerinden edilen Filistinliler, bu kişilerin sığındığı okullar, çadırlar ve evleri bombalanan siviller vardı. Derec Mahallesi'ndeki okul bombalanmasında 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Mukayyed" ailesine ait eve düzenlenen saldırda aynı aileden 9 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı benzin istasyonunun hedef alınması sonucu 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Ebu Semra" ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu. Ayrıca Zeytun, Menara, Beyt Lahiya, Han Yunus, Deyr el- Belah, Nusayrat Mülteci Kampı, Kebira, El Beyuk, Şucaiyye ve Kizan bölgelerine yönelik saldırılarda da 30'a yakın masum katledildi.

26 FİLİSTİNLİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Gazze'de son 24 saat içinde 9'u çocuk 26 Filistinlinin açlık nedeniyle veya tedavi edilemediği için öldüğünü duyurdu. Euro-Med yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin açlık ve tedaviden mahrum bırakmayı "sivilleri öldürmek amacıyla kasıtlı olarak bir silah olarak kullandığını" kaydetti.

YARDIM ALDATMACASI

İsrail'in ABD başta olmak üzere gelen uluslararası tepkileri azaltmak için Gazze'ye girişine izin verdiğini duyurduğu 93 TIR dolusu insani yardım Filistinlilere ulaştırılmadı. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, haftalar süren ablukası sonrası sınırlı insani yardım geçişine izin vermesine rağmen Gazze'ye henüz herhangi bir yardım dağıtımı gerçekleştirilemediğini bildirdi. Pazartesi günü dört TIR bebek mamasının, salı günü de un, ilaç ve gıda ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan birkaç TIR'ın Gazze'ye giriş yaptığını belirten Dujarric, ancak bu yardımların güvenlik riskleri nedeniyle dağıtımının yapılamadığını kaydetti.

SİYONİST VEKİLDEN VAHŞET ÇAĞRISI: GAZZE'DEKİ HER BEBEĞİ ÖLDÜRMELİYİZ

Soykırımcı İsrail'de aşırı sağcı eski vekil Moshe Feiglin, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesini isteyerek, "Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır" dedi. İsrail televizyonlarında yayımlanan açıklamasında Gazze'nin tamamının işgal edilmesinin ardından buralara, İsrailliler için yerleşim birimleri kurulması çağrısı yapan Feiglin, "burada tek bir Filistinli çocuğun bile kalmaması" gerektiğini savundu. "Gazze'nin varlığına karşı savaşta olduklarını" söyleyen Feiglin, "Şu anda süt verdiğiniz her bebek 15 yıl sonra oğlunuzu katledecek" iddiasında bulundu.

SAVAŞ PİLOTLARI DA BAŞKALDIRDI

İsrail ordusundaki bazı pilotların, Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli sivilin ölümüne neden olan hava saldırılarından rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan askeri analist Alon Ben David, Gazze'ye düzenledikleri hava saldırılarından rahatsızlık duyan pilotlarla görüştüğünü aktardı. Ben David, gerçekleştirdikleri hava saldırılarında yüzlerce Filistinlinin öldüğünün farkında olan pilotların "kendilerine bunun makul olup olmadığını ve bir amaca hizmet edip etmediğini sorduklarını" kaydetti. Geçen aylarda da emekli 1000 pilot ve yedek asker, Gazze'ye saldırıların sonlandırılması için bildiri yayımlamıştı. 1525 asker de esirlerin evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulmasına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.