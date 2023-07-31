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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Sıla Yolu’nda hayata dokunuş

Otomobilleri ile Türkiye’ye gidenlere hizmet veren Sırbistan’daki SABAH Sıla Yolu Tesisleri’nde görevli muhabirimiz Mustafa Akbaba, fenalaşan Meral Dülger’i (48) son anda hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı

Mustafa AKBABA
Sıla Yolu’nda hayata dokunuş
Türkiye'ye otomobilleri ile giden binlerce kişiye hizmet veren Sırbistan'ın Velika Plana kasabasındaki SABAH Sıla Yolu Tesisleri'nde görevli muhabirimiz, fenalaşan bir kadını son anda hastaneye yetiştirdi. Olay, Trabzonlu Dülger ailesinin Sıla Yolu Tesisleri'nin yakınından geçtiği sıradayaşandı. Kız kardeşi Bahar Kaygusuz'un aracında bulunan Meral Dülger (48), bir anda fenalaştı. SABAH Tesisleri'ne giren otomobilden inen kadın aniden yere yığıldı.



AKBABA YETİŞTİ
Eşinin başını yere çarpmasını son anda önleyen Erol Dülger, çevredekilerden yardım istedi. Başına su dökülen kadının imdadına Hotel Moment'in sabini Zlatko Mikoliç ile SABAH Muhabiri Mustafa Akbaba yetişti. Akbaba ve Mikoliç, hasta kadını ambulansın gelmesini beklemeden hızlı bir şekilde Velika Plana'daki polikliniğe götürdü. İlk kontrolde kadının kalbinin durma noktasına geldiği belirlendi. Kadının nefes borusunun tıkanmasından dolayı nefes alamadığını gören doktorların hızlı müdahalesi, kadının hayatını kurtardı. Dülger, "Eşim çok büyük tehlike atlattı. Allah SABAH muhabirinden bin kere razı olsun" dedi. VELİKA PLANA
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Sıla Yolu’nda hayata dokunuş
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