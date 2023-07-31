Sıla Yolu’nda hayata dokunuş

Türkiye'ye otomobilleri ile giden binlerce kişiye hizmet veren Sırbistan'ın Velika Plana kasabasındaki SABAH Sıla Yolu Tesisleri'nde görevli muhabirimiz, fenalaşan bir kadını son anda hastaneye yetiştirdi. OlayTrabzonlu Dülger ailesinin Sıla Yolu Tesisleri'nin yakınından geçtiği sıradayaşandı. Kız kardeşi Bahar Kaygusuz'un aracında bulunan Meral Dülger (48), bir anda fenalaştı. SABAH Tesisleri'ne giren otomobilden inen kadın aniden yere yığıldı.Eşinin başını yere çarpmasını son anda önleyen Erol Dülger, çevredekilerden yardım istedi. Başına su dökülen kadının imdadına Hotel Moment'in sabini Zlatko Mikoliç ile SABAH Muhabiri Mustafa Akbaba yetişti. Akbaba ve Mikoliç, hasta kadını ambulansın gelmesini beklemeden hızlı bir şekilde Velika Plana'daki polikliniğe götürdü. İlk kontrolde kadının kalbinin durma noktasına geldiği belirlendi. Kadının nefes borusunun tıkanmasından dolayı nefes alamadığını gören doktorların hızlı müdahalesi, kadının hayatını kurtardı. Dülger"Eşim çok büyük tehlike atlattı. Allah SABAH muhabirinden bin kere razı olsun" dedi.