Sisi ile Kral Abdullah’tan Trump’ın sürgün planına tepki: Filistinliler yerinden edilmemeli

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Kral 2. Abdullah telefonda görüştü. Liderler, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, esir takasının devam etmesi ve bölgeye insani yardımın girişini kolaylaştırmanın gerekliliği gibi konularda Ürdün ve Mısır'ın fikir birliği içinde olduğunu belirtti.

"GAZZE'DE İNŞA SÜRECİ BAŞLATILMALI"

Sisi ve Kral Abdullah, "Filistin halkını topraklarından çıkarmadan Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılmasının önemine" vurgu yaptı.

Liderler, "Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ile yakın işbirliği yapılması ve onun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına giden yolda öncülük etmesi" konusunda istekli olduklarını ifade etti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurması gerektiğine değinen Sisi ve Ürdün Kralı, Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve istişareyi geliştirmenin yollarını ele aldı.

Liderler, 27 Şubat'ta Mısır'da yapılması planlanan acil Arap Zirvesi için yapılan hazırlıkları da değerlendirdi.