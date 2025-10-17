Siyonist İsrail yanlıları yardım tırlarının önünü kesti
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti.
Bir grup aşırı sağcı İsrailli, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları durdurmak için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na giden yolda tırların önünü keserek geçişlerini engellemeye çalıştı.
ATEŞKES 10 EKİM'DE DEVREYE GİRMİŞTİ
Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.
İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük 600 tırın giriş yapması gerekiyor.