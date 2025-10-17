Video Dünya Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video
17.10.2025 | 14:42

Aşırı sağcı bir grup İsrailli, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları durdurmak için Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na giden yolda tırların önünü keserek geçişlerini engellemeye çalıştı.

