Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD’li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!

MARC ROWAN İSMİ ÖNE ÇIKTI!

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından biri Apollo Global Management özel sermaye şirketinin Üst Yöneticisi ve Pensilvanya Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesinin Danışma Kurulu Başkanı Marc Rowan, söz konusu baskı sürecinde öne çıkan isim oldu.

Rowan, Leon Black ve Joshua Harris tarafından 1990'da kurulan Apollo, dünyanın en büyük alternatif yatırım fonlarından biri ve 350 milyar dolarlık bir varlığı kontrol ediyor.

Rowan ve Harris, ABD'deki en varlıklı kişiler arasında yer alırken, Bloomberg'in Ağustos 2021'deki tahminlerine göre, Harris'in net varlığı 7,27, Rowan'ın varlığı da 5,74 milyar dolar.

Üniversitenin en büyük bağışçılarından biri olarak da bilinen Rowan'ın şimdiye kadar üniversiteye bağışladığı miktarın en az 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Rowan'ın İsrail lobisi kuruluşlarının en büyük bağışçı ve destekçilerinden de biri olduğu biliniyor.