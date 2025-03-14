Siyonist mezalim her yerde: Gazzeliler işkenceye maruz bırakılıyor

Ateşkes görüşmelerinden dolayı toplu katliam yapamayan İsrail, bu kez Gazze’deki keyfi tutuklamalarla soykırım politikasını sürdürüyor. Gazzeli bir mahkûm İsrail güçlerinin tutukluları tamamen çırılçıplak soyunmaya zorladığını, ardından ağır dayak ve hakaretlere maruz bıraktığını ve onları bir kamyona bindirerek bütün gece işkence ettiklerini ve aşağıladıklarını ifade etti.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 07:52

İsrail hapishanelerinde tutulan Gazze Şeridi tutuklularının, şiddetli dayak, elektrik şoku, yiyecek ve sudan mahrum bırakma gibi en korkunç gözaltı politikalarına maruz kaldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti, bazı İsrail hapishanelerindeki Gazzeli tutukluları ziyaretin ardından ortak açıklama yaptı.

Güneydeki kötü şöhretli "Sde Teiman" kampı ve Negev Hapishanesi'ndeki vahşetler nedeniyle daha fazla can kaybının yaşanacağı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden onlarca Gazzeli esirin yanı sıra 4 tutuklunun daha birkaç gün içinde yaşamını yitirdiği aktarıldı. İsrail'in, Gazzeli yüzlerce tutukluya zorla kaybetme suçunu dayattığına işaret edilen açıklamada, İsrail Cezaevi idaresinin yasadışı savaşçı olarak sınıflandırdığı tutuklu sayısının mart başında 1555'e ulaştığı kaydedildi.