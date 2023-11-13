Siyonist milyarderlerden basına İsrail karartması

Katil İsrail devleti, 75 yıldır Filistinlilere hayatı dar ediyor. 7 Ekim'den bu yana ise Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyorlar. Gazze'deki bebek katliamlarının ardından dünya kamuoyu terör devleti İsrail'in gerçek yüzünü gördü. Tel Aviv yönetimi, yerle yeksan olan imajının daha da kötüleşmemesi için sosyal ağlara yoğun bir baskı yapıyor. Başta Instagram ve Facebook olmak üzere birçok sosyal medya sitesi İsrail'in katliamlarını sansürlüyor. Uzmanlara göre İsrail dışişleri bakanlığı, ABD merkezli arama motoru Google'a da propaganda yaymak için para ödüyor.Son olarak ABD'deki Semafor adlı site İsrail yanlısı milyarderlerin ana akım medyaya yönelik kirli planını deşifre etti. Buna göre Amerikalı milyarder Barry Sternlicht ile emlak kralı ve yatırımcı Bill Ackman'ın başlattığı kampanyada siyonist milyarderler dünyada yükselen Filistin yanlısı protestolar karşısında zorlanan İsrail'in imajını düzeltmeye çalışacak.Kampanya kapsamında medya, finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük onlarca isminden milyon dolarlık bağış talep edildi. 'Barış İçin Gerçekler' adlı medya kampanyasına aralarında eski Google CEO'su Eric Schmidt, Dell CEO'su Michael Dell ve finansçı Michael Milken'in de bulunduğu 50'den fazla kişiden yardım toplayacak.Yatırımcı Ackman gibi bazı kişiler, daha önce ABD'de İsrail'i eleştiren Filistin yanlısı öğrencileri kara listeye almakla açıkça tehdit etmişti. 10 Ekim'de Ackman, eski Twitter hesabı olan X'te kendisinin ve diğer şirket yöneticilerinin, Ivy League üniversitelerinden, İsrail'in Gazze'deki politikalarını eleştiren açık mektupları imzalayan öğrencilerin adlarını açıklamasını istediğini yazdı. Bu sürece dahil olan İsrail yanlısı 50 milyarderin toplam servetlerinin 500 milyar dolar olduğu belirtildi.