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Siyonist nefret çocuk yaşta başlıyor! Sosyal medya yayınındaki korkunç sözler kan dondurdu: ‘Bebek öldürmek iyidir’

Siyonist nefret çocuk yaşta başlıyor! Sosyal medya yayınındaki korkunç sözler kan dondurdu: ‘Bebek öldürmek iyidir’

İsrail televizyonlarında Gazzelilere yönelik insanlık dışı söylemlerin ardından bu kez sosyal medyaya yansıyan görüntüler, nefretin toplumun her kesimine yayıldığını gözler önüne serdi. İsrailli sivillerin, hatta ilkokul çağındaki çocukların bile Filistinlilere yönelik ırkçı ifadeleri kameraya yansıdı. Netanyahu iktidardan gitse bile yıllardır beslenen sistematik nefretin sona ermesi kolay görünmüyor.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 09:34

İsrail'de Filistinlilere yönelik nefret söylemlerinin toplumun farklı kesimlerine, hatta çocuklara kadar yayıldığını gösteren görüntüler gündem oldu. Filistinli içerik üreticisi Hamza Sadi'nin İsrailli sivillerle ve çocuklarla yaptığı canlı yayınlarda, Filistinli çocukların öldürülmesini savunan ve Gazze'deki sivillerin tamamının hayatını kaybetmesini isteyen ifadeler kaydedildi. Küçük yaştaki çocukların dahi Filistinlilere yönelik ırkçı söylemler kullanması, İsrail'de sistematik nefret propagandasının toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İSRAİLLİ ÇOCUKLARDAN KAN DONDURAN SÖZLER ATV'nin haberine göre İsrail televizyonlarında Gazzelilerin yaşadığı insani dram karşısında kullanılan insanlık dışı ifadelerin ardından bu kez sosyal medyada yayımlanan görüntüler tepki çekti. Filistinli içerik üreticisi Hamza Sadi'nin İsrailli çocuklar ve sivillerle gerçekleştirdiği görüşmelerde kaydedilen sözler, nefret söyleminin toplumda ne kadar yaygınlaştığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.