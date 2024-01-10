Siyonistin hesap vakti

Katil İsrail devleti bugün ilk kez resmen soykırım ile yargılanacak. İşgalci İsrail, Lahey'de başlayacak dava öncesinde bile katletmeye devam etti. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak 23 bin 357'ye, yaralı sayısı 59 bin 410'a yükseldi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davasındaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin 2 gün sürecek duruşmalar bugün başlıyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlalleri sürerken Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhinde dava açarak önemli bir adım attı. Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyet gösteren BM'nin temel yargı organı UAD'de açılan davaya, Türkiye, Malezya ve Ürdün'ün yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı destek veriyor. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter de ülkesinin İsrail'in Gazze'deki soykırım tehdidine karşı sessiz kalamayacağını belirterek davaya destek verilmesi çağrısında bulundu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise davanın "haksız" olduğunu savundu. İsrailli milletvekili Nissim Vaturi de "Gazze'nin yakılması çağrısını" yineleyerek, İsrail askerlerinin zarar görmesindense bölgenin yakılıp yıkılmasının daha iyi olduğunu söyledi.Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici bir tedbir uygulanmasını istiyor. Divan Şartı'nın 59. maddesi uyarınca kararlar taraflar için bağlayıcı durumda bulunuyor. Eğer İsrail, Divan'ın muhtemel tedbir kararına uymazsa bu durumda Güney Afrika konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak Divan kararının uygulanması için harekete geçilmesini talep edebiliyor.İsrailli şarkıcı ve Netflix'te yayımlanan Fauda dizisinin aktörü Idan Amedi, Gazze'de ağır yaralandı. Oyuncu Amedi, gönüllü olarak İsrail ordusuna katılmıştı.Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve dünyanın insanlık sınavında başarısız olduğunu belirtti. Fajon, "Gazze'yi kurtarmak için ikinci bir şans yok" dedi.Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak, Filistin devletinin artık tanınmasının zamanının geldiğini, bunun için ciddi tartışmaların başlaması gerektiğini savundu.Lübnanordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'den Lübnan'a doğru uzanan hortumlar bulundu. Yanıcı madde pompalamada kullanılan hortumlardan 3'ü Lübnan'ın güneyindeki Lebunne beldesi, 2'si de Ayta eş-Şaab beldesi yakınlarında tespit edild. Lübnan ordusu ile UNIFIL askerlerinin hortumları sökmeye çalıştığı sırada İsrail tarafından ateş açıldı ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor.Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'i Gazze'de sivilleri aç ve evsiz bırakarak soykırım suçu işlemekle suçladı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada ise "Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor" denildi