Son dakika | 2015’ten gelen çarpıcı video: Rusya Ukrayna savaşının nedeni Batı!

İşte ABD'li uzmanın 2015 yılında yaptığı konuşmasından öne çıkanlar:

"BATI UKRAYNA'YI HAYAL ALEMİNE SÜRÜKLÜYOR"

Burada olan şey Batı'nın Ukrayna'yı hayal alemine sürüklemesinden ibarettir. Ve Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara tosyalacaktır. Benim savunduğum şey ise Ukrayna'yı tarafsız bir yer haline getirmek ve ekonomik olarak kalkındırmak. Rusya ve NATO arasındaki rekabetten çekikp çıkarmak. Ukrayna için en iyi çözüm budur.