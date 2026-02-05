Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bombardıman uçaklarımızı gösterdik

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. İran'da ve Venezuela'da gücümüzü gösterdik" dedi.

Trump, yaptığı açıklamada, "Vurulmak istemedikleri için müzakere ediyorlar. Onları vurmamızı istemiyorlar" ifadelerini kullandı. Trump, "Bizden sonra en fazla petrole sahip ülke onlar. İki ülke olarak dünya petrolünün yüzde 68'ine sahibiz" diye konuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...