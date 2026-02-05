Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2026 16:23

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

İngiltere merkezli The Telegraph'da, yayımlanan bir analizde Tahran'ın ABD ile olası bir savaşta izleyeceği beş aşamalı strateji ortaya kondu. Senaryoda ABD'nin ilk saldırısına karşı İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine füze ve İHA'larla misilleme yapması, vekil güçlerin yeni cepheler açması, siber saldırılarla kritik altyapının hedef alınması ve Hürmüz Boğazı üzerinden küresel petrol arzının sekteye uğratılması öngörüldü. Haberde, İran'ın askeri olarak kesin zaferden ziyade çatışmayı ABD için maliyetli ve sürdürülemez hale getirerek Washington'ı müzakereye zorlamayı amaçladığı vurgulandı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

The Telegraph'a göre, İran'a yakın kaynaklar ABD ile olası bir savaşta asimetrik strateji, vekil güçler ve Hürmüz Boğazı'nı kullanarak küresel ekonomiyi baskı altına almayı hedefleyen bir planı gündeme taşıdı.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

İRAN'DAN ABD'YE KARŞI BEŞ AŞAMALI SAVAŞ PLANI

İngiliz merkezli analizde, Tahran'ın ABD ile olası bir savaşta izleyeceği beş aşamalı strateji detaylandırıldı. Haberde, İran'ın doğrudan askeri üstünlük kurmaktan ziyade Washington için savaş maliyetini artırmayı hedeflediği öne sürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

The Telegraph'a göre söz konusu plan; ABD üslerine saldırılar, vekil güçlerin devreye girmesi, siber savaş operasyonları ve küresel petrol arzının sekteye uğratılması gibi başlıkları içeriyor.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

1. AŞAMA: ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI SENARYOSU

Habere göre İran senaryosu, ABD'nin nükleer tesisleri, askeri üsleri ve Devrim Muhafızları üslerini hedef alan hava ve füze saldırılarıyla başlıyor; bunların çoğu yoğun nüfuslu bölgelerde bulunuyor.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

ABD kuvvetleri muhtemelen uçak gemilerinden, halihazırda bölgede bulunan USS Abraham Lincoln taarruz grubundan, ana üslerden veya Avrupa üslerinden kalkan stratejik bombardıman uçaklarından ve muhtemelen müttefik ülkelerdeki kara konuşlu sistemlerden saldırılar düzenleneceği öngörüldü.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Pentagon, bu tür operasyonlar için on yıllardır kapsamlı planlamalar yapmış ve geçen Haziran ayında İran nükleer üslerine saldırılar düzenlemiştir. Trump, yönetim karşıtı protestocuların hükümet güçleri tarafından acımasızca bastırılmasının ve binlerce kişinin öldürülmesinin ardından ülkeye tekrar saldırmakla defalarca tehdit etmişti.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Analizde, Amerikan saldırı paketlerinin, İran hava savunmasını altüst etmek ve ABD uçak kayıplarını en aza indirmek için tasarlanmış gizli uçaklar, hassas güdümlü mühimmat ve koordineli salvo atışlarını içereceği, hipersonik silahlar ve elektronik savaş alanındaki teknolojik gelişmelerin ABD'ye önemli avantajlar sağlayacağı vurgulandı.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Ancak İran'ın, kritik varlıklarını güçlendirip dağıtarak, yedek komuta yapıları inşa ederek ve ilk saldırılardan sağ çıkabilecek kapsamlı yeraltı tesisleri geliştirerek bu senaryoya hazırlandığına vurgu yapıldı. Haberde Tahran'ın hesaplamalarının hasarı önlemeye değil, karşı saldırılar başlatabilecek yeterli kapasiteyi korumaya dayandığı belirtildi.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

2. AŞAMA: İRAN'IN BÖLGESEL MİSİLLEMESİ VE VEKİL GÜÇLER

İngiltere merkezli The Telegraph, İran savaş alanını derhal kendi sınırlarının ötesine genişleterek yanıt verecek. Plana göre, Tahran saatler içinde bölgedeki ABD askeri tesislerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyecektir.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Analizde, İran'ın misilleme aşamasında Katar'daki El-Udeid Hava Üssü, Kuveyt'teki askeri tesisler, BAE'deki ABD varlıkları ve Suriye'deki Amerikan üslerini hedef almayı planladığı ifade edildi.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

İran, geçen yıl kendi nükleer tesislerinin ABD B2 bombardıman uçakları tarafından vurulmasının ardından bu üssü hedef almıştı.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

İran, 2020'de Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'taki Ain el-Asad hava üssüne balistik füzelerle saldırmış ve 100'den fazla Amerikalı askerin beyin travması geçirmesine neden olmuştu. ABD birliklerinin geçen ay üsten "tamamen çekilmesini" tamamlamış olmasına rağmen, İran bunu tekrar deneyebilir.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Haberde, Tahran'ın balistik füzeler, seyir füzeleri ve Şahed tipi insansız hava araçlarıyla yoğun saldırılar düzenleyerek ABD savunma sistemlerini zorlamayı amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca Hizbullah başta olmak üzere "direniş ekseni" olarak adlandırılan vekil güçlerin yeni cepheler açabileceği öne sürüldü.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

3. AŞAMA: SİBER SAVAŞ VE ALTYAPI HEDEFLERİ

The Telegraph'a göre planın üçüncü aşamasında İran'ın ulaşım ağları, enerji altyapısı ve finans sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlemesi öngörülüyor. Bu saldırıların ABD askeri lojistiğini aksatmayı ve müttefik ülkelerde siyasi baskı oluşturmayı hedeflediği iddia ediliyor.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Tahran, siber operasyonların ABD askeri lojistiğini aksatabileceğine, birliklerin komuta ve kontrolünü zorlaştırabileceğine ve Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan müttefik ülkelerde kaosa yol açabileceğine inanıyor. Ayrıca, İran elektrik şebekeleri veya su sistemleri gibi sivil altyapılara saldırarak, ev sahibi hükümetler üzerinde ABD güçlerini ülkeden çıkarmaları için baskı kurmayı umuyor.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

İranlı bilgisayar korsanları daha önce bölgesel hedeflere karşı yeteneklerini sergilemişti. 2012'de Shamoon virüsü, Suudi petrol devi Aramco'nun 30.000 bilgisayarını etkisiz hale getirmişti.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Haberde, ABD'nin siber kapasitesinin İran'dan daha güçlü olduğu ve Washington'ın karşı saldırılarla İran'ın enerji ve iletişim altyapısını hedef alabileceği de vurgulandı.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

4. AŞAMA: HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL PETROL ARZI

Habere göre İran'ın en kritik kozunun, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 21'inin geçtiği Hürmüz Boğazı üzerindeki coğrafi konumu olduğu ifade ediliyor. Senaryoda mayın döşeme, tanker saldırıları ve deniz trafiğini engelleme gibi yöntemlerle küresel petrol akışının sekteye uğratılması yer alıyor.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Haberde, bu tür bir hamlenin petrol fiyatlarını varil başına 200 doların üzerine çıkarabileceği ve küresel ekonomide ciddi dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Ancak, boğazdan geçen gemi trafiğinin kısmen bile bozulması küresel piyasaları alt üst edecektir. İran, ekonomik maliyetin nihayetinde Washington'ı uzun süreli bir savaşı sürdürmek yerine müzakereye zorlayacağına inanıyor.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

5. AŞAMA: SON OYUN

İngiltere merkezli The Telegraph'a göre İran'ın nihai hedefi askeri zaferden çok ABD için çatışmayı sürdürülemez hale getirmek. Lübnan, Yemen, Irak ve Suriye'deki vekil güçlerin eş zamanlı baskı kurmasıyla Washington'ın çok cepheli bir yük altında bırakılmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?

Haberde, Tahran'ın stratejisini "asimetrik dayanıklılık" olarak tanımladığı; doğrudan kazanmak yerine ABD'nin savaş maliyetini artırarak müzakereye zorlamayı hedeflediği öne sürülüyor.