İran’dan 5 aşamalı savaş senaryosu: Olası müdahalede ABD hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2026 16:23
İngiltere merkezli The Telegraph'da, yayımlanan bir analizde Tahran'ın ABD ile olası bir savaşta izleyeceği beş aşamalı strateji ortaya kondu. Senaryoda ABD'nin ilk saldırısına karşı İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine füze ve İHA'larla misilleme yapması, vekil güçlerin yeni cepheler açması, siber saldırılarla kritik altyapının hedef alınması ve Hürmüz Boğazı üzerinden küresel petrol arzının sekteye uğratılması öngörüldü. Haberde, İran'ın askeri olarak kesin zaferden ziyade çatışmayı ABD için maliyetli ve sürdürülemez hale getirerek Washington'ı müzakereye zorlamayı amaçladığı vurgulandı.