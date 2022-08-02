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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Çin uyarılarına rağmen ABD Uçağı Tayvan'a indi! Savaş uçakları bölgede
Giriş Tarihi: 2.8.2022 17:47 Son Güncelleme: 2.8.2022 18:04

Son dakika: Çin uyarılarına rağmen ABD Uçağı Tayvan'a indi! Savaş uçakları bölgede

Son dakika: Çin uyarılarına rağmen ABD Uçağı Tayvan’a indi! Savaş uçakları bölgede

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin içinde olup olmadığı merak edilen ABD uçağı Tayvan'a indi. Çin'in 'İçişlerimize müdahale olacaktır' diyerek yaptığı uyarılarına rağmen gerçekleşen bu iniş sonrasında ilişkilerin nereye gideceği merak ediliyor. Pelosi uçaktan inerken görüntülendi.

Son dakika... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin içinde olup olmadığı merak edilen ABD uçağı Tayvan'a indi ve Pelosi Tayvan'da görüntülendi. Çin'in 'İçişlerimize müdahale olacaktır' diyerek yaptığı uyarılarına rağmen gerçekleşen bu iniş sonrasında ilişkilerin nereye gideceği merak ediliyor.

SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEYE GÖNDERİLDİ!

Çin merkez Televizyonu SU-25 uçaklarının Tayvan'a gönderildiğini duyurdu.

PELOSİ İNİŞ YAPTI! BÜYÜK BİR GERİLİM YAŞANABİLİR

Temsilciler Meclisi düyzetinde Tayvan'a yapılan ilk ziyaret 1997 yılında gerçekleşmişti. Çin 'Tek Çin' politikatını savunuyor ve Tayvan'ı ülkesinin bir parçası olarak görüyor. ABD de Tek Çin politikasına inandığını vurgularken Tayvan ile bu tür bir ilişkiye girişmesi gerilime yol açtı. Pelosi'nin Tayvan'a inen uçakta olmasının Çin-ABD ilişkilerini hızlı ve büyük bir sarsıntıya sokacağı belirtiliyor.

ÇİN: SONUÇLARI AĞIR OLUR!

Çin böyle bir ziyaret gerçekleşmesi durumunda sonuçlarının hem askeri hem de politik olarak ağır olacaktır uyarısında bulunmuştu.

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Son dakika: Çin uyarılarına rağmen ABD Uçağı Tayvan'a indi! Savaş uçakları bölgede
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