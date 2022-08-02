Son dakika: Çin uyarılarına rağmen ABD Uçağı Tayvan’a indi! Savaş uçakları bölgede

PELOSİ İNİŞ YAPTI! BÜYÜK BİR GERİLİM YAŞANABİLİR

Temsilciler Meclisi düyzetinde Tayvan'a yapılan ilk ziyaret 1997 yılında gerçekleşmişti. Çin 'Tek Çin' politikatını savunuyor ve Tayvan'ı ülkesinin bir parçası olarak görüyor. ABD de Tek Çin politikasına inandığını vurgularken Tayvan ile bu tür bir ilişkiye girişmesi gerilime yol açtı. Pelosi'nin Tayvan'a inen uçakta olmasının Çin-ABD ilişkilerini hızlı ve büyük bir sarsıntıya sokacağı belirtiliyor.