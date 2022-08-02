Video Haber Pelosi'den Tayvan ziyareti açıklaması | Video
Pelosi'den Tayvan ziyareti açıklaması | Video

Pelosi'den Tayvan ziyareti açıklaması | Video

02.08.2022 | 18:15

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Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin içinde olup olmadığı merak edilen ABD uçağı Tayvan'a indi. Çin'in 'İçişlerimize müdahale olacaktır' diyerek yaptığı uyarılarına rağmen gerçekleşen bu iniş sonrasında ilişkilerin nereye gideceği merak ediliyor. Pelosi uçaktan inerken görüntülendi.

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