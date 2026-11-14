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  • SON DAKİKA | ABD'deki tüm uçuşlar durduruldu! FAA'dan acil durum kararı: 11 Eylül sonrası bir ilk

SON DAKİKA | ABD'deki tüm uçuşlar durduruldu! FAA'dan acil durum kararı: 11 Eylül sonrası bir ilk

Son dakika haberleri... ABD'de hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan iletişim sorunu nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşlar durduruldu. 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ilk kez alınan bu acil karar sonrası, ülke çapında 7 bin sefer iptal edildi veya ertelendi.

SON DAKİKA | ABD’deki tüm uçuşlar durduruldu! FAA’dan acil durum kararı: 11 Eylül sonrası bir ilk
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Son dakika haberleri... Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir sistem arızasının ardından acil durum kararı aldı. FAA tarafından yayımlanan talimatla ABD genelindeki tüm havalimanlarından kalkışların geçici olarak durdurulması emredildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelindeki tüm hava yolu trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu meydana geldiğini doğruladı. Duffy, yaşanan teknik aksaklık nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ABD

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