SON DAKİKA | AB’den Gazze açıklaması: İnsani durum vahim, desteğimizi artırmamız lazım

"FİLİSTİN'E AB YARDIMLARI SÜRMELİ" MESAJI

AB'den dün yapılan farklı açıklamalar nedeniyle belirsizleşen "AB yardımları" konusuna açıklık getiren Borrell, bakanların "Hamas ile Filistin halkı ve yönetimi arasında kesin bir ayrım" yaptığını aktardı.

Borrell, AB Komisyonunun Filistin'e yapılan yardımların Hamas'ın eline geçip geçmediği konusunda bir değerlendirme yapılmasını istediğini, gerekirse bunun yapılacağını ancak bunun Filistin halkına verilen desteği kesintiye uğratmayacağını vurguladı.

"Bu kritik zamanda Filistin yönetimine desteğimizi durdurmak büyük hata olur." değerlendirmesini yapan Borrell, şunları söyledi:

"Çok fazla sivil kayba yol açan barbarca terörist saldırı İsrail ordusunun tepkisini tetikledi ki; bu da sivillerin acı çekmesine sebep olacak. Biz bunun (İsrail'in kendini savunmasının) uluslararası insani hukuka göre yapılmasında ısrarcıyız. Gazze'de de sivil kayıplar artıyor. 150 bin kişi yerinden edildi. İnsani durum vahim. Desteğimizi artırmamız lazım. Azaltmamız değil, artırmamız lazım."

Borrell, AB bakanlarının "yüzde 95'inin" Filistin yönetimine yardımların sürmesi gerektiğini düşündüğünü bildirdi.