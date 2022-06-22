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Giriş Tarihi: 22.6.2022 08:33 Son Güncelleme: 22.6.2022 08:40

Son dakika | Afganistan'da büyük deprem! 155 kişi hayatını kaybetti

Son dakika | Afganistan’da büyük deprem! 155 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Afgantistan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerine doğru yaşanan depremde 155 kişinin haaytını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi. Gelen son dakika bilgilerine göre 155 kişi hayatını kaybetti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı. Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

PAKİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika | Afganistan'da büyük deprem! 155 kişi hayatını kaybetti
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