SON DAKİKA: Almanya’da enerji krizi sonrası son durum bu: Duş almayın, bez kullanın...

ALMANYA'YI ENERJİ KRİZİ VURDU

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa, Rusya'yı izole eden yaptırımlara başvurdu. Öyle ki Rus öğrencilerden, Rus sanatçılara kadar herkes yaptırımlardan nasibini aldı. Swift kanalından dahi çıkarılan Rusya ekonomik olarak ağır darbeler aldı. Putin ise Avrupa'ya en sert darbeyi doğal gaz üzerinden vurdu. Avrupa ülkelerinin göbekten bağlı olduğu Rusya, enerji silahı ile Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini krize sürükledi.