Son dakika | Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan dediklerini yapan bir kişidir

"ERDOĞAN DEDİKLERİNİ YAPAN BİR KİŞİDİR"

Başbakan Rama, ülkesinin ve kendisinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan diyaloğuna vurgu yaptı.

Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk'a gitti.