Son dakika | Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan dediklerini yapan bir kişidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile TSİ 12.40'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Başkan Erdoğan, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başkanı Rama tarafından törenle karşılandı. Buradan Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim törenine geçildi.
ÖRNEK DAİREYİ İNCELEDİLER
Başkan Erdoğan'ın tören sonrası ilk durağı ise Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreni oldu. Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, örnek daireyi inceledi. Erdoğan ve Rama, yetkililerden bilgi aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI İLE YAPILMIŞTI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Albayrak İnşaat'a yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019'da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı.
İnşaat kapsamında 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerleri depremzedelerin hizmetine sunulacak.
"ERDOĞAN DEDİKLERİNİ YAPAN BİR KİŞİDİR"
Başbakan Rama, ülkesinin ve kendisinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan diyaloğuna vurgu yaptı.
Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk'a gitti.