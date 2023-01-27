Son dakika: Azerbaycan’ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı: İşte ilk görüntüler! Türkiye’den sert tepki!

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" ifadelerini kullandı.