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Giriş Tarihi: 27.1.2023 09:55 Son Güncelleme: 27.1.2023 10:23

Son dakika: Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı: İşte ilk görüntüler! Türkiye'den sert tepki!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu. Saldırıda Koruma müdürü hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Türkiye'den alçak saldırıya ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında, 'Hain saldırıyı kınıyoruz, Azerbaycan'ın yanındayız' ifadelerini kullandı.

AA
Son dakika: Azerbaycan’ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı: İşte ilk görüntüler! Türkiye’den sert tepki!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, Koruma müdürünün hayatını kaybettiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Son Dakika: Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler... | Video

Azerbaycan'ın konuya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü.

Elçiliğin iki güvenlik görevlisinin saldırıyı engellerken yaralandığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

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Son dakika: Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı: İşte ilk görüntüler! Türkiye'den sert tepki!
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