Son dakika: Azerbaycan’ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı: İşte ilk görüntüler! Türkiye’den sert tepki!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, Koruma müdürünün hayatını kaybettiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.
Son Dakika: Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler... | Video
Azerbaycan'ın konuya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.
TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" ifadelerini kullandı.