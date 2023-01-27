Video Dünya Son Dakika: Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Son Dakika: Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Son Dakika: Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

27.01.2023 | 11:21

Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu. Saldırıda Koruma müdürü hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Edinilen son dakika bilgiye göre saldırı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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