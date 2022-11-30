Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’ye kara harekatı tepkisi: Gölge etmesinler yeter

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...

İSVEÇ FİNLANDİYA

İsveç'te yini hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. Uluslararası gişirimlerin içinde olan bir ülkeyiz. NATO içinde hiçbir zaman olmadıpı kadar birlik ve beraberlik var. Bu birlik ve beraberlik terör konusunda da olmalı...