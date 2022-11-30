Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basına açıklamalarda bulıundu. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteği sonlandırması gerektiğini belirtirken , 'Gölge etmesinler yeter' dedi.
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kara harekatı tepkisi: "Gölge etmesinler yeter" | Video
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...
İSVEÇ FİNLANDİYA
İsveç'te yini hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. Uluslararası gişirimlerin içinde olan bir ülkeyiz. NATO içinde hiçbir zaman olmadıpı kadar birlik ve beraberlik var. Bu birlik ve beraberlik terör konusunda da olmalı...
ABD'YE YPG TEPKİSİ
ABD başta olmak üzere bazı müttfekilerin Suriye'de terör örgütlerine verdiği destek ortada. Onlara Türkiye'deki terör saldırılarını anlattım ve buların ABD'nin desteğinden kaynaklandığını söyledim. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar istemediğimizi anlattım. Gölge etmesinler yeter...
Türkiye'ye yönelik girişimler görüyoruz. Terörle mücadele gerek Suriye'de gerek Irak'ta mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye buna muktedir bir devlettir.
Türkiye'nin tahıl koridorunda önemli rolü devam edecek. Enerji krizi konusunda da Türkiye kilit bir öneme sahip. Biz bu özelliğimizi hakkaniyetli bir tavırla kullacağız.