Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket...

İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili, başvurunun onaylama zamanının geldiğini söyledi. Her iki ülkenin de üçlü mutabakat imzaladıktan sonra çok önemmli adımlar attıklarının düşşüünüyorum. İsveç'in anayasasını değiştirdiğini söyleyen Stoltenberg" ben aslında onaylama zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi. "Türkiye'nin son derece meşru güvenlik endişeleri olduğunu düşünüyorum"diyen Stoltenberg NATO için terörizm ile mücadelenin önemli bir maddesi olduğunu söyledi.