Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a sert sözler: Türkiye’yi karşınıza almak ne demek biliyorsunuzdur

Son dakika haberleri: Yunanistan'ın art arda gerçekleştirdiği provokasyon hamleleri son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasında, Yunanistan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
YUNANİSTAN AKLINI PEYNİR EKMEKLE Mİ YEDİ?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan provokasyonlarına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı" derken, Atina'nın izlediği provokasyon politikasının da yavaş yavaş çöktüğünü ifade etti. Aynı zamanda Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan'a diyoruz. Arkanızda kim var ona bakmayın. Karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın" dedi.
"BELGELERLE YANIT VERDİK"
Provokasyonlara verilen yanıtların Yunanistan'ı çileden çıkardığını ifade eden Çavuşoğlu, "Atina'nın propagandaları artık çöküyor" dedi. Çavuşoğlu konuşmasında, "Yunanistan sahte fotoğraf ve bilgiler ile bize çamur atmaya kalkıştı. Biz de buna karşılık belgelerle yanıt verdik" dedi.
Aynı zamanda Yunanistan'ın azınlıkların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, "AİHM kararlarını uygulamıyorlar"dedi. Çavuşoğlu bu sözler için Ege ve Akdeniz'i işaret etti.