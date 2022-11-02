Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a sert sözler: Türkiye’yi karşınıza almak ne demek biliyorsunuzdur

"BELGELERLE YANIT VERDİK"

Provokasyonlara verilen yanıtların Yunanistan'ı çileden çıkardığını ifade eden Çavuşoğlu, "Atina'nın propagandaları artık çöküyor" dedi. Çavuşoğlu konuşmasında, "Yunanistan sahte fotoğraf ve bilgiler ile bize çamur atmaya kalkıştı. Biz de buna karşılık belgelerle yanıt verdik" dedi.

Aynı zamanda Yunanistan'ın azınlıkların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, "AİHM kararlarını uygulamıyorlar"dedi. Çavuşoğlu bu sözler için Ege ve Akdeniz'i işaret etti.