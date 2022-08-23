SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu’ndan ’Esad ile 3’lü zirve’ iddialarına ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Suriye'de DAEŞ gitti ama PKK , YPG güçlendi. İnsanlar evlerine dönmek istiyor ama dönemiyor. Yıllardır savaş devam ediyor. Biz en başından beri en önemli sürecin siyasi süreç olduğunu söyledik. Çok inisiyatif aldık. Bugüne kadar sadece Astana formatının ayakta kaldığını görüyoruz.

Rejim siyasi sürece tam olarak inanmadı ancak rejimin de görmesi lazım savaşarak ülke bölünecek. Bizim de desteklediğimiz muhalefet müzakere heyetini kurdu. Muhalefet anayasa ile ilgili olgun tavır sergiliyor ancak rejimden kaynaklı bir direniş var.

Suriye'nin istikrarı ve barışının tam olarak tesis edilmeli. Astana formatında bir masasının etrafındayız. Temaslarımız oluyor. Biz her zaman muhalefetin her zaman destekçisi olduk. Güvene dayalı bir ilişkimiz var.

Diyalog için şart olmaz. Ancak bu görüşmelerin şartı ne? Bizim güvenliğimiz önemli, Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli, insanların ülkelerine dönmeleri önemli. Barış olursa ülkenin yeniden inşası önemli.

Diyalog için bir şartımız değil ama görüşmelerin amacı ve hedefi önemli. Bizim politikamız hep sonuç odaklıdır."