Son dakika | Başkan Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul edecek

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek. Görüşmenin ana konusunun ise İsveç'in NATO üyeliği olduğu ifade edildi.