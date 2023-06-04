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Giriş Tarihi: 4.6.2023 11:26 Son Güncelleme: 4.6.2023 11:52

Son dakika | Başkan Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul edecek

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek. Görüşmenin ana konusunun ise İsveç'in NATO üyeliği olduğu ifade edildi.

İSVEÇ'E VETO

Rusys-Ukrayna savaşı başladığından bu yana İsveç'in NATO'ya girmesi gündemde. Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini başta veto etmişti. Ancak sonrasında Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul edince, Fin yönetimi İsveç olmadan NATO'ya girmişti.

TEBRİK TELEFONUNDA İSVEÇ AYRINTISI

İsveç'te ise skandal hamleler devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferinin ardından Erdoğan'a tebrik telefonunuda bulunan Stoltenberg'in İsveç'in NATO meselesinin görüşülmesinin gündeme geldiği ifade edilmişti.

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Son dakika | Başkan Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
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