SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Sırbistan ile 11 anlaşma yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına başkanlık etti.

Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ikili görüşmenin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katıldı.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yer aldı.

İki lider, toplantının ardından Türkiye ile Sırbistan arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanacağı törene katıldı. İmza töreninin ardından Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile açıklama yapıyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"SIRBİSTAN İLE 11 ANLAŞMA YAPTIK"

İki senenin ardından tekrar Belgrad'da olmaktan mutluluk duyuyorum. İstişarelerimiz geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin bize sinyallerini verdi. 11 anlaşmaya imza attık. Küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Sırbistan'la ilişkilerimizde adete altın çağı yaşıyoruz.

"ANKARA VE BELGRAD ARASINDA HER ZAMAN BİR KÖPRÜ VAR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ortak basın toplantısı düzenliyor şu ifadeleri kullandı:

Hem Türkiye'yi hem Sırbistan'ı ilgilendiren konuları görüştük. Küresel konularla ilgili görüşlerini aldım. Yaptığımız görüş alışverişi hem Türkiye hem Sırbistan için hayırlı olacak. Türkiye ile Sırbistan arasında çok iyi ilişkiler var.

İki ülke arasındaki ticareti 7 kat artırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bize ev ödevi verdi. Dış ticaret hacmimizi 2,6 milyar dolara ulaştıracağız.

Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz ülke. Özellikle savunma sanayii alanında iş birliğimiz artmalı. İş birliğimizin her alanda büyümesi gerekiyor. Türk yatırımcılarına teşekkür ederiz. Gelecekte daha yakın çalışarak Sayın Erdoğan'ın da izniyle daha iyi sonuçlara ulaşacağız. Dostluğumuzu daha nasıl geliştirebiliriz bunları konuştuk.

Ankara ve Belgrad arasında her zaman bir köprü var. Sayın Erdoğan'a bir kere daha ziyareti için teşekkür ederim.