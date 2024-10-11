Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ortak basın toplantısında konuştu

Başkan Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ikili görüşmenin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katıldı. Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile Sırbistan'da ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, "Sırbistan'la ilişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz" dedi. İsrail'in katliamlarına da değinen Erdoğan; "7 Ekim'den bu yana 9 ülke, Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.