Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ortak basın toplantısında konuştu
Başkan Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ikili görüşmenin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katıldı. Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile Sırbistan'da ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, "Sırbistan'la ilişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz" dedi. İsrail'in katliamlarına da değinen Erdoğan; "7 Ekim'den bu yana 9 ülke, Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
26:52
02:27
53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 11.10.2024 | 09:01
02:05
'Narkoçelik-43' operasyonlarında 335 şüpheli yakalandı 11.10.2024 | 08:54
02:34
08:33
02:50
Katil İsrail Beyrut Merkezi'ni bombaladı: İşte kareler! AHABER görüntüledi 10.10.2024 | 20:38
15:18
SON DAKİKA! Katil İsrail Beyrut'un merkezine bombalı saldırı düzenledi 10.10.2024 | 20:36
30:18
01:17
30:19
00:17
Cille 2069 sinemalarda ! 10.10.2024 | 17:33
26:23
07:57
Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Resmi törenle karşılama | Video 10.10.2024 | 12:56
02:20
04:44
Discord'un ardından TikTok da mercek altında | Video 10.10.2024 | 12:41
05:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pelin Karaca'nın acılı ailesiyle telefonda görüştü 10.10.2024 | 10:33
05:17
Gonca Hatun ve Alaeddin Bey’in evlat acısı 10.10.2024 | 00:02
00:22
00:16
Kocaeli'de aranan 3 şahıs yakalandı 09.10.2024 | 22:19